Basel : «So was habe ich in 30 Jahren als Garagist noch nie gesehen»

1 / 4 Taxifahrerin Cindy Schütz wurde beklaut: Unbekannte haben den Katalysator ihres Arbeitsfahrzeuges entwendet. News-Scout Für die Selbstständige bedeute das eine zwangsauferlegte Arbeitspause, während der sie kein Einkommen generieren könne. News-Scout Ihr Garagist sagt, beim Katalysator wurden Schrauben gelöst. News-Scout

Darum gehts

Cindy Schütz ist entsetzt: «Ich weiss gar nicht mehr, was sagen», so die Taxifahrerin. In einer nächtlichen Aktion haben Unbekannte diese Woche den Katalysator ihres Taxis entwendet. Für die Selbstständige bedeute das nebst dem ganzen Ärger eine zwangsauferlegte Arbeitspause. «Da gibt es nichts mehr schönzureden», ärgert sie sich. «Nicht mal sein Auto kann man draussen vor der Tür lassen.»

Als sie den Vorfall auf dem Polizeiposten in Riehen BS gemeldet habe, wurde ihr von den Beamten bestätigt, dass es in den letzten Wochen zu mehreren identischen Diebstählen gekommen sei. Vonseiten der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt heisst es: «Tatsächlich kommt es vor, dass Katalysatoren aus Autos gestohlen werden. Wir führen dazu aber keine Statistik. ‹Gefühlt› sind es nicht sehr viele Fälle im Jahr, und auch heuer stellen wir keine Auffälligkeit fest», so Medienchef Martin Schütz.

Katalysatoren-Klau hat sich verdoppelt

Ein Artikel des deutschen ADAC-Magazins bestätigt im Januar 2023, dass Katalysatoren vermehrt geklaut werden. In Deutschland habe sich die Zahl 2022 im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt (von 420 auf über 1000 Fälle), heisst es. Die Zeitschrift schreibt von einem «beunruhigenden Trend». Die Diebe bräuchten für den Eingriff am Auto nur wenige Minuten. Vor allem ältere VW Polo oder Toyota Prius seien im Fokus der Kriminellen. Bei diesen Fahrzeugen seien die Voraussetzungen besonders günstig, um an den Katalysator zu kommen.

Antonio Musardo besitzt die Autogarage Speed Control im Kleinbasel und bestätigt: «Ich hatte jetzt innerhalb von anderthalb Wochen zwei Toyota Prius, bei denen der Katalysator abmontiert wurde.» Eines der betroffenen Autos ist das Taxi von Schütz. Die Diebe seien exakt gleich vorgegangen, so der Experte. Zuerst würden die Autos aufgebockt, dann würden die Schrauben des Katalysators gelöst und mit einem Rohrschneider «schön» abgeschnitten.

Diebesgut besteht aus seltenen Metallen

«So was habe ich in meinen 30 Jahren als Garagist noch nie erlebt», sagt Musardo. Der entstandene Schaden betrage über 3000 Franken. Katalysatoren seien insofern wertvoll, als dass sie aus wertvollen, seltenen Metallen bestünden. «Auseinandergenommen kann man die gut verkaufen», so der Experte.