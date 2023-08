Basel Stadt: Hat diese Gemeinde bald 300 junge Stimmbürger mehr?

16- und 17-Jährige in Riehen sollen auch an der Urne abstimmen dürfen. Das entschied der Riehener Einwohnerrat im Juni und sprach sich für das Stimmrechtsalter 16 aus. Die Motion wurde überparteilich angenommen. Abgesehen von der SVP, die das Referendum gegen den Beschluss ergriffen hat. Dieses ist nun zustande gekommen, wie die Gemeinde Riehen mitteilt. Über 1000 Unterschriften konnte die SVP Riehen laut eigenen Angaben sammeln, nur 500 wären nötig gewesen. Die Einwohner von Riehen stimmen nun am 3. März 2024 über die Einführung des Stimmrechtsalters 16 ab.