Abstimmungen BS: Basel-Stadt sagt deutlich JA zur Klimagerechtigkeitsinitiative

20min/Steve Last

Die Freude ist gross: Basel sagt JA zu sozial gerechtem Klimaschutz und schreibt die Klimagerechtigkeit in die Verfassung.

Auch der Klimastreik Basel triumphiert nach der Bekanntgabe des Zwischenresultats. Die Basler Stimmbevölkerung will Klimagerechtigkeit. «Dies ist ein klarer Auftrag an die Politik, die Treibhausgasemissionen drastisch und schnell zu senken», schreibt die Bewegung. Und weiter: «Damit Klimagerechtigkeit keine Floskel bleibt, erwarten wir, dass der Kanton Basel-Stadt sich auf nationaler und internationaler Ebene für Reparationszahlungen an von der Klimakrise betroffene Länder einsetzt.»