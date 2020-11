Ab Montag müssen in Basel-Stadt Restaurantbetriebe schliessen.

Die Massnahmen gelten bis am 13. Dezember.

Basel-Stadt reagiert mit einem Teil-Lockdown auf die steigenden Fallzahlen im Kanton. So liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100‘000 Einwohnern aktuell bei 727 und damit inzwischen über dem Landesdurchschnitt.

Um die Fallzahlen in den Griff zubekommen, erlässt der Kanton per Montag neue Massnahmen, wie der Regierungsrat am Freitagnachmittag bekannt gab.