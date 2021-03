Eine vorsichtige Prognose im Budget gefolgt von einem beträchtlichen Gewinn in der Jahresrechnung ist im Kanton Basel-Stadt nicht ungewöhnlich. So hatte man auch für 2020 noch mit einem Verlust von 13,7 Millionen Franken gerechnet. Am Ende ist ein Plus von über 932 Millionen Franken erwirtschaftet worden, trotz Corona-Pandemie. Dies geht aus einer Medienmitteilung des kantonalen Finanzdepartements vom Donnerstag hervor.