Wegen Corona : Basel-Stadt verbietet Schneesportlager

Der Kanton Basel-Stadt hat bis zu den Fasnachtsferien ein Verbot ausgesprochen für Skilager und andere Veranstaltungen mit Übernachtungen. Der Schweizerische Skiverband bedauert das sehr.

Schon das zweite Jahr in Folge verbietet der Kanton Basel-Stadt den Schulen die Skilager. Der Sprecher des Erziehungsdepartement s (BS), Simon Thiriet, versteht, dass Skilager für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen ein Erlebnis sind, aber in der momentanen Situation sei es nicht machbar, diese sicher durchzuführen. Auf so engem Raum können Schutzkonzepte praktisch nicht realisiert werden.