Am Dienstagnachmittag kommunizierte die Basel-städtische Regierung, dass die zurzeit im Kanton geltenden Massnahmen bis und mit 22. Januar verlängert werden. Vorgesehen war der Teil-Lockdown eigentlich bis am 20. Dezember.

Laut Regierungsrat habe das Wachstum an Neuansteckungen mit den verschärften Massnahmen gebremst und eine gewisse Stabilisierung in Spitälern erreicht werden können. «Die epidemiologische Lage hat sich in Basel-Stadt leicht verbessert, bleibt jedoch sehr anspruchsvoll», heisst es in der Mitteilung. Und, es brauche weitere Anstrengungen, um die Fallzahlen zu senken.