«Was wirklich zählt, sind Taten» - Basel-Stadt will Gesetz zu Gleichstellung auf LGBTI erweitern

Basel-Stadt ist der erste Deutschschweizer Kanton, der seinen Gleichstellungsauftrag erweitern will. Wie das Präsidialdepartement am Mittwoch mitteilte, liegt nun ein Gesetzesentwurf vor. Bisher hat sich der Auftrag explizit auf «Frauen» und «Männer» bezogen. Mit dem nun neu vorgeschlagenen Gesetz will der Regierungsrat den Auftrag auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans und intergeschlechtlichen Menschen (LGBTI) erweitern.

«Besonders begrüsse ich, dass das Gesetz weit gefasst ist und eine differenzierte Auffassung von Geschlecht zum Ausdruck gebracht wird» Johannes Sieber, «GayBasel»

Johannes Sieber ist Grossrat in der grünliberalen Fraktion und engagiert sich seit über 15 Jahren mit «GayBasel» für die LGBTIQ-Community (das Q steht für queer). Er findet, dass die Erweiterung des Gesetzes ganz gut gelungen ist. «Besonders begrüsse ich, dass das Gesetz weit gefasst ist und eine differenzierte Auffassung von Geschlecht zum Ausdruck gebracht wird. So umfasst der Begriff Geschlecht zurecht auch die Geschlechtsidentität und den Geschlechtsausdruck», sagt Sieber gegenüber 20 Minuten.

Eine Zusammenarbeit existierte bisher nicht

Was sich nach der Erweiterung genau verändern wird, ist laut Sieber massgeblich von der Umsetzung abhängig. «Darum bin ich in erster Linie gespannt auf die Rückmeldungen aus der LGBTIQ-Community zum Gesetzesentwurf», sagt er weiter. Diese müsse nämlich in der Vernehmlassung angehört werden, aber vor allem müsse eine nachhaltig wirkende Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Organisationen der Community aufgebaut werden. Eine solche existiere bisher nicht.

«Dass hier auch explizit direkt der Austausch mit der Community und Organisationen gesucht wird, begrüsse ich sehr» Étienne Rembold, Mitglied Gleichstellungskommission BS

Étienne Rembold ist seit 2021 Mitglied der Gleichstellungskomission und seit 2016 als Berater beim Transgender Network Switzerland (TGNS) tätig. Auch er spricht gegenüber 20 Minuten die Wichtigkeit eines guten Austausches an. Verschiedene Akteurinnen und Akteure aus der Community und den Organisationen hätten ja nun die Möglichkeit, sich bis zum 17. November per Brief oder E-Mail zur Vernehmlassung zu melden und Feedback zu geben. «Dass hier auch explizit direkt der Austausch mit der Community und Organisationen gesucht wird, begrüsse ich sehr», so Rembold weiter.

Gesetz soll alle Menschen berücksichtigen

Weiter sagt Rembold, dass die neuen Anpassungen nun einen Handlungsrahmen bieten. «Das liefert die rechtliche Sicherheit und einen klaren Handlungsauftrag. Nun ist explizit klar, dass alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität vom Gleichstellungsgesetz mitberücksichtigt werden können und sollen», so Rembold.

«Es ist immer einfach, schöne Lippenbekenntnisse zu äussern, aber was wirklich zählt, sind Taten» Étienne Rembold

Nun erwarte die Community vor allem, dass Taten folgen, denkt Rembold. «Es ist immer einfach, schöne Lippenbekenntnisse zu äussern, aber was wirklich zählt, sind Taten», sagt er weiter. Denn Handlungsbedarf gebe es auf jeden Fall. Dafür sollte nun mit dem Gleichstellungsgesetz eine gute Grundlage geschaffen werden.

Peer-to-Peer-Beratung startet Als Berater bei TGNS engagiert sich Rembold zudem für ein neues Pilotprojekt der Aids-Hilfe bei der Basel. Dabei handelt es sich um eine communitynahe und vorallem niederschwellige Peer-to-Peer-Beratung. Personen, die Rat suchen, hätten oft einen grossen Leidensdruck und befänden sich in einer emotional schwierigen Lage. «Da kann es entscheidend sein, zeitnah und niederschwellig ein Beratungsangebot zu haben», so Rembold.