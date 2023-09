Basel: Zivilschutz lockt mit falschen QR-Codes in Abofalle

«Die Bevölkerung ist angehalten, den QR-Code nicht zu scannen», heisst es in einer Mitteilung des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. Da war der Schaden schon angerichtet. Die Abteilung Militär und Zivilschutz der Rettung Basel-Stadt hat an zahlreichen Liegenschaften in der Grossbasler Innenstadt und mehreren angrenzenden Quartieren sogenannte Blockzettel angebracht, die für eine anstehende Übung des Zivilschutzes benötigt werden, die am Donnerstag stattgefunden hat.