Basel: Steht der Landesverweis beim Vergewaltiger auf der Kippe?

Ob er je einen Pass oder eine Identitätskarte besessen habe, fragte ihn Gerichtspräsident Markus Hofer. Der Beschuldigte verneinte. Der 35-Jährige, der in ostafrikanischen Staat Burundi zur Welt gekommen war, wurde am Donnerstag vom Basler Strafgericht wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung und weiterer Delikte zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte am 15. Februar dieses Jahres eine Frau in der Toilette des Veloparkings am Bahnhof SBB in Basel brutal vergewaltigt. Nach Verbüssung der Haft wird er des Landes verwiesen. Das Basler Migrationsamt wäre dann mit für die Durchsetzung der Rückführung zuständig sein.