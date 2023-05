Basel: Anonyme Drohung gegen Schule

Aufgrund einer anonym eingegangenen Drohung wurde der Unterricht an der Rudolf Steiner Schule in Basel ausgesetzt. Über den Hintergrund der Drohung ist nichts bekannt.

1 / 1 Der Unterricht an der Rudolf Steiner Schule in Basel wurde vorübergehend pausiert. Grund dafür sei eine anonym eingegangene Drohung. Rudolf Steiner Schule Basel

Darum gehts Nach einer anonymen Drohung wurde an der Rudolf Steiner Schule in Basel der Unterricht ausgesetzt.

In diesem Zusammenhang kam es am Dienstag auch zu einem Polizeieinsatz an der Schule.

Der Unterricht findet laut Angaben der Schulleitung am Mittwoch wieder regulär statt.

Am Montagabend versandte die Schulleitung der Rudolf Steiner Schule Basel einen Elternbrief, in dem die Lektionen aller Klassen für den Dienstag abgesagt wurden. Grund dafür sei eine anonym eingegangene Drohung. Kurzfristig abgesagt wurde auch das Konzert der Oberstufenorchester der Steinerschule, das am Montagabend hätte stattfinden sollen.

«Aus ermittlungstaktischen Gründen dürfen wir zum Vorfall keine genaueren Angaben machen», so Georg Jost, Mitglied der Schulleitung, auf Anfrage von 20 Minuten. Am Mittwoch findet der Unterricht wieder gemäss Stundenplan statt. Das habe die Schulleitung heute Vormittag entschieden. Nach erneuter Absprache mit der Kantonspolizei Basel-Stadt gehe sie davon aus, dass keine Bedrohung mehr bestehe, so die Schulleitung.

Polizeipräsenz auf dem Schulareal

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sei von der Schulleitung kontaktiert worden, was nach dem Mittag «die wahrnehmbare Polizeipräsenz in und um das Schulhaus» mit sich zog. In einem Gespräch zwischen Polizei und Schulleitung hätten sich «keine konkreten Hinweise auf eine akute Bedrohung» identifizieren lassen können, weshalb der Unterricht am Montagnachmittag regulär weitergeführt worden sei, heisst es im Elternbrief.

Neben den Lektionen aller Schulklassen falle heute auch der Hütedienst der Steinerschule aus. Lediglich der Kindergarten finde regulär statt.