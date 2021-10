Nach 20 Toren – FCB-Stürmer Cabral erstmals für brasilianische Nationalmannschaft nominiert

Er wird an der Seite von zahlreichen Superstars agieren.

16 Spiele – 20 Tore: Basel-Stürmer Arthur Cabral hat eine Wahnsinnsquote in dieser Saison. Für seine Auftritte in der Liga und der Conference League wird der 23-Jährige für die brasilanische Nationalmannschaft aufgeboten. Dies teilte der Verband am späten Freitagabend mit. Bislang agierte der FCB-Star nur für die Juniorenteams der Seleção.