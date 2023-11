Basel: Surfer haben Freude an der Regenwalze

So ganz ungefährlich ist das Surfen an der Birs jedoch nicht.

Das aktuelle Wetter sorgt in der Schweiz für starke Regenfälle, was Hochwasser sowie Überschwemmungen zur Folge hat.

Eine News-Scout konnte die Surfer dabei beobachten, wie diese die Welle in Angriff nahmen. Die Welle unter der Redingbrücke ist bei Surfern und Kajakern beliebt, da der Einstieg dort nicht so schwer ist. Bei dem kühlen Vergnügen ist allerdings ein dicker Wetsuit angezeigt. Der Rhein misst aktuell 11,4 Grad, die Birs dürfte kaum wärmer sein.

Gefahren bei Hochwasser

Dass das Surfen nicht ungefährlich ist, zeigte sich bereits im Jahr 2018, als das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement Absperrungen aufstellen musste, da der Aufenthalt an manchen Stellen lebensgefährlich und Wasserrettungen praktisch unmöglich sein würden. Gleichzeitig gibt es in der Birs viele Untiefen, Steine und häufig würde den Surferinnen und Surfern Schwemmholz entgegenschwimmen, was das Risiko steigert. Das Wellenreiten bei Hochwasser ist also nichts für ungeübte Surfer.