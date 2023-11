Basel: «Lauter Knall» – Verpuffung bei Synagoge, Täter flüchtig

Am Mittwochmorgen sind die Spuren noch zu sehen.

Am Dienstagabend deponierte ein Unbekannter eine «Art Tasche» gegenüber der Synagoge und zündete diese an.

Eine unbekannte Person, die mit einem Trottinett unterwegs war, hatte am Dienstagabend um circa 21 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Eulerstrasse «eine Art Tasche» deponiert und angezündet. Es kam zu einer «kleinen Verpuffung», wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt. Der Tatort befindet sich direkt gegenüber der Synagoge. Eine Zeugin sagte gegenüber «Prime News», es habe einen «lauten Knall mit anschliessendem Grossaufgebot der Polizei und Feuerwehr» gegeben. Die Eulerstrasse sei von der Polizei abgesperrt worden.