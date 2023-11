Basel: Teenager stehen an für Selfies mit dem «König des Klopapiers»

1 / 7 In rosaroten Pullis verteilten der König des Klopapiers, Beat Mörker, und Mobbingexperte Carsten Stahl am Donnerstag gratis WC-Papier am Bahnhof SBB in Basel. 20min/Ajla Mehanovic Die Begeisterung über die Aktion war gross. Viele Jugendliche erkannten die beiden Internetstars und wollten unbedingt ein Selfie. 20min/Ajla Mehanovic Der Andrang war zeitweise sehr gross. Nach 40 Minuten waren alle Rollen weg. 20min/Ajla Mehanovic

Darum gehts Der Klopapier-König Beat Mörker und der deutsche Mobbingexperte Carsten Stahl verschenkten am Basler Bahnhof 1000 Rollen rosarotes Klopapier.

Mit der Aktion bewarben sie das Bündnis Kinderschutz. Bei Kauf des Klopapiers geht ein Teil des Erlöses an den Kinderschutz.

Auch wenn der Klopapier-König im Internet gerne seinen Reichtum zeigt, seien ihm als Vater die Kinder das Wichtigste.

Die Menschentraube am Haupteingang des Basler Bahnhof SBB wurde am Donnerstagmittag plötzlich immer grösser. Für Aufruhr sorgten der selbst ernannte «König des Klopapiers» Beat Mörker und der deutsche Mobbingexperte Carsten Stahl. In rosa Pullis gekleidet verteilten die beiden in einer gemeinsamen Aktion auf dem Bahnhofsplatz eintausend Rollen rosarotes Klopapier. Sie bewarben damit das Bündnis Kinderschutz, das nun auch durch den Verkauf des speziellen Klopapiers unterstützt werden soll. Nach nicht mal einer Stunde war das gesamte Klopapier bereits verschenkt, schneller, als die beiden vermuteten.

Gross war die Begeisterung vor allem bei vielen Jugendlichen, die den «König des Klopapiers» sofort erkannten. Viele wollten ein Selfie mit der Internetbekanntheit ergattern. Bekannt geworden ist der Baselbieter WC-Papierunternehmer auf Tiktok, wo er gerne mit seinen vielen Sportautos protzt und seinen Reichtum zeigt. Dem Baselbieter Unternehmer und Millionär folgen auf der Videoplattform über eine halbe Million Menschen. Sein Partner in dieser Sache, Carsten Stahl, ist mit einer eigenen Fernsehsendung in Deutschland und mit seinen Anti-Mobbing-Kampagnen an über 300 Schulen bekannt geworden und wurde ebenfalls zum Internetstar.

Am Mittwoch hielten die beiden in dieser Mission einen Anti-Mobbing-Workshop in der Schule von Untersiggenthal im Kanton Aargau. Auch dort durfte eine Lieferwagen-Ladung rosa Klopapier nicht fehlen. Die beiden sind beliebt. Auf Tiktok gingen bereits zahlreiche Bitten anderer Jugendlicher ein, doch auch ihre Schule zu besuchen.

Trotz viel Geld, Kinder sind das Wichtigste

Trotz seinem Luxus-Lifestyle seien ihm die Kinder das Wichtigste, stellt Mörker klar. «Auch wenn man viel Geld und Erfolg hat, bin ich in erster Linie Vater.» Schon im vergangen Jahr hat er auch deshalb einen Ferrari zu Gunsten ukrainischer Kinder versteigert. Carsten Stahl engagiert sich schon deutlich länger: «Ich kämpfe im Kinderschutz seit zehn Jahren. Doch das Ganze muss man viel grösser machen.» Über engagierte Unternehmer sei deshalb nach dem Vorbild in Deutschland zuerst das Bündnis Kinderschutz in Österreich gegründet worden und nun soll mit Mörker an der Spitze auch ein Ableger in der Schweiz wachsen. Der Kontakt zwischen den beiden ist über das Internet entstanden, die beiden wollten zusammen etwas Gutes bewirken, sagten sie vor Ort.

Das Klopapier, das Mörker zum Internetstar machte, sei dabei nur ein Mittel zum Zweck. «Von jedem Achterpack Klopapier gehen zehn Rappen an den Kinderschutz», so der Baselbieter. Momentan kann man das rosa Klopapier nur im Onlineshop kaufen, der Unternehmer plant allerdings bereits, auch im Detailhandel richtig anzugreifen.