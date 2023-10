Basel: Tourist wollte aufs Münster und musste umkehren

Wegen der Suizidprävention darf man den Turm nur in Begleitung erklimmen. Diese Regel überraschte ihn und so wird es auch vielen anderen gehen.

In den Kommentaren klären einige Userinnen und User die Situation auf. «Die Regel gibt es schon über 30 Jahre», schreibt jemand. Andere haben das Gleiche auch schon erlebt und berichten von ähnlichen Situationen. Ein paar User auf der Plattform bieten sogar an, zusammen mit dem Reisenden den Turm zu besteigen, damit er die Aussicht doch noch erleben kann. Über die Aufklärungen und die Hilfe ist der Alleinreisende sehr dankbar und freut sich, dass er dank der Community die Aussicht über Basel wohl doch noch geniessen kann.

«Diese Regel gibt es schon viele Jahre»

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Matthias Zehnder, Informationsverantwortlicher der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, die Regel. Sie gelte für alle Alleinreisenden, «das Personal vor Ort kann keine Triage vornehmen», so Zehnder. Die Regel ist bereits seit vielen Jahren in Kraft und die Besucher des Münsters werden durch Hinweistafel über diese Regel informiert. «Die Münstertürme in Basel lassen sich baulich nicht absichern», so Zehnder. Diese Regel sei die einzige Möglichkeit zur Suizidprävention. Ähnlich sehe es auch bei vergleichbaren Bauten wie dem Berner Münster aus.