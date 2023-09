Basel: Steuergeld für Wahlparty – das sagt die Community

1 / 18 Die höchsten Ämter im National- und Ständerat werden am 4. Dezember in die Region Basel gehen. Grund genug für eine üppige Wahlfeier, für die die Kantonsregierungen beider Basel 480’000 Franken springen lassen werden. 20min/Matthias Spicher 20 Minuten 20 Minuten

Darum gehts Am 4. Dezember werden Eva Herzog und Eric Nussbaumer zur Präsidentin des Ständerats respektive zum Nationalratspräsidenten gewählt.

Damit werden die beiden höchsten parlamentarischen Ämter der Schweiz von Vertretern aus der Region Basel bekleidet.

Die Regierungen beider Basel haben für eine gemeinsame Wahlfeier insgesamt 480’000 Franken gesprochen und stellen damit punkto Budget vergleichbare Feiern anderer Kantone deutlich in den Schatten.

Das stösst nicht nur bei vielen Politikern sauer auf. Auch in der 20-Minuten-Community hat das zu reden gegeben.

Bürgerliche Politikerinnen und Politiker in der Region Basel reagierten entsetzt. 480’000 Franken wollen die Regierungen beider Basel für eine gemeinsame Wahlfeier in der St. Jakobshalle springen lassen. Anlass: Am 4. Dezember geht das Präsidium in beiden Kammern der eidgenössischen Räte in Basler Hand über. Der Baselbieter Eric Nussbaumer (SP) wird Nationalratspräsident und damit formell höchster Schweizer und im Ständerat wird die Baslerin Eva Herzog (SP) zur Chefin gewählt. Am 6. Dezember werden die entsprechenden Wahlfeiern veranstaltet.

Es ist für die beiden Basel auch die letzte Gelegenheit, bei wichtigen Gästen aus Bern Werbung für Beat Jans zu machen. Der Basler Regierungspräsident (SP) meldete am Freitag offiziell seine Bewerbung für einen Sitz im Bundesrat an. «Es ist meine Pflicht als Gastgeber dort aufzutreten. Ob mir das nützt, wird sich dann zeigen», meinte Jans an seiner Pressekonferenz anlässlich seiner Bundesratskandidatur. Würde seine Wahl in die Landesregierung am 13. Dezember gelingen, könnte ein Teil der Party-Kosten als Investition für die Basler Vertretung im Bundesrat abgeschrieben werden.

Allerdings: Das Budget beider Basel stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten, wie eine Recherche von «Primenews» enthüllte. Das stösst auch der 20-Minuten-Community sauer auf. Notabene sind es Steuerfranken, die von den Kantonsregierungen für die Feier aufgeworfen werden. Die 20-Minuten-Community ist sich ziemlich einig, was sie davon hält. Die besten Voten findest du in der Bildstrecke.

