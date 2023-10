Basel: Über Ersins Döner schwärmt sogar der «Gault Millau»-Tester 

1 / 4 «Gault Millau» krönte den besten Döner Kebab der Schweiz. Der Sieger: Die Dönerbude «Butterfly» in Basel. 20Min/Valentin Kunzelmann Das Besondere am Döner aus dem Gundeli-Quartier ist das Fleisch. Jeden Morgen wird das Rindfleisch frisch zu einem Spiess geschichtet, wie der Inhaber Ersin Delidag gegenüber 20 Minuten erklärt. 20Min/Valentin Kunzelmann Die Kundinnen und Kunden lieben den Döner im Butterfly und stimmen dem Urteil von «Gault Millau» zu. 20Min/Valentin Kunzelmann

Darum gehts Den besten Döner der Schweiz gibt es in Basel. Zu diesem Schluss kommt der Restaurantführer «Gault Millau».

Der Dönermeister Ersin Delidag überzeugt seine Kundinnen und Kunden mit dem besten Dönerfleisch der Schweiz, wie er sagt. Jeden Morgen schichtet er bis zu 100 Kilogramm Rindfleisch zu einem Spiess.

Für Inhaber Ersin Delidag steht nicht die Auszeichnung, sondern das Essen im Zentrum, wie er sagt.

Das Thema polarisiert unter Foodies: Welche Dönerbude serviert den besten Döner der Schweiz? Die Kulinarik-Bibel «Gault Millau» gibt in einem aktuellen Beitrag auf ihrem Blog «Züri isst» an, die Antwort zu kennen. Für einmal blieb der Blogger und Szenekenner Pascal Grob aber nicht in Zürich, sondern machte sich auf nach Basel, um den erstklassigen «Butterfly»-Döner im Gundeli-Quartier zu testen. «Von aussen sieht das Lokal aus wie eine beliebige Dönerbude, auf den Teller und in die Brottasche kommt aber das wohl beste Dönerfleisch der Schweiz», schreibt der Feinschmecker.

Mindestens so begeistert wie der Testesser sind auch die vielen Kundinnen und Kunden, die Dönermeister Ersin Delidag und seine Brüder Engin und Erhan jeden Mittag in ihrem Laden empfangen. «Ich komme jeden Dienstag zu ‹Butterfly› und freue mich immer auf den Dönerteller», so der treue Kunde Cem gegenüber 20 Minuten. «Bester Döner in der Schweiz? Würde ich absolut unterschreiben», findet Stammkunde Daniel.

«Für uns steht das Essen im Zentrum»

Dass ihr Döner Kebab von einem renommierten Namen zum besten der ganzen Schweiz gekrönt wurde, ist für Ersin und seine Kollegen im Laden zweitrangig, wie er angibt. «Es freut uns natürlich, aber für uns steht das Essen im Zentrum», erzählt er. Wichtig ist ihm sein Dönerspiess, den er gern und stolz zeigt. Die Vorbereitungsarbeiten am Morgen dauern mehrere Stunden, doch der Aufwand lohnt sich. «Der Spiess ist am Abend immer aufgebraucht. Das muss er auch, ansonsten müssten wir ihn wegwerfen», so der Dönermeister.

Die Empfehlung des Hauses ist ein Döner ganz nach Istanbuler Art. Ein Taschenbrot ohne Sauce, mit Tomate, Petersilie, Zwiebel und dem saftigen Rindfleisch frisch vom Spiess. Ein Klassiker, den viele Kundinnen und Kunden empfehlen, ist der Dönerteller mit dem viel gelobten Fleisch, begleitet von Reis oder Pommes und drei Saucen: Ezme, eine Tomaten-, Paprika- und Olivenölsauce, Joghurtsauce und Erdnusspaste. Bei Butterfly gibt es ausserdem auch einen veganen Döner und viele Falafelgerichte.