Pajtim Kasami erzielte im ersten Einsatz sein erstes Tor für den FCB. Aber es zählte erst nach einer Überprüfung durch den VAR. Das sagt der FCB-Spieler zu seinem Tor und Auftritt. (Video: 20 Minuten /ete)

Darum gehts Der FCB gewinnt nach fast vierwöchiger Pause in St. Gallen 3:1.

Neuzugang Pajtim Kasami trifft bei seinem Debüt ein erstes Mal.

Mit den Baslern ist in der Meisterschaft zu rechnen.

«Ich will jetzt keine grossen Töne spucken», sagt Fabian Frei nach dem 3:1-Sieg beim Tabellenzweiten St. Gallen, «so bin ich nicht, und so werde ich nie sein. Aber wenn du St. Gallen nach so einer schwierigen Zeit mit Quarantäne und nur drei, vier Trainings als Vorbereitung auswärts schlägst, stehst du nicht komplett am falschen Ort.»

Am 4. Oktober absolvierte Rotblau das letzte Pflichtspiel. Denn im Gegensatz zum FCSG musste Basel nach der Länderspielpause nach positiven Covid-19-Fällen noch zehn Tage in Quarantäne. Im Comeback-Spiel in der Meisterschaft war in der Ostschweiz trotz Sieg und drei Punkten noch nicht alles gut, aber es war ein gelungener erster Schritt zurück, der nach vierwöchiger Pause in dieser soliden Art und Weise nicht erwartet werden konnte. Basel ist nach dem positiven Auftritt einiges zuzutrauen. Vor allem wenn man bedenkt, wer dem FCB in St. Gallen noch fehlte: Timm Klose (Quarantäne), Valentin Stocker (krank) und u.a. auch die verletzten Taulant Xhaka und Luca Zuffi.

«Wir haben mit Timm und Pajtim zwei Spieler geholt, die natürlich schon vom Namen her super sind und die, wie ich schon im Training gesehen habe, uns direkt weiterhelfen werden», sagt Frei. «Und wir haben hinten links mit Jorge eine Granate. In meinen Augen ist das ein genialer Spieler, den man da geholt hat. Das beflügelt alle anderen auch, wenn man sieht, dass es vorwärtsgeht und es funktioniert – bis jetzt.»

Fabian Frei will noch keine grossen Töne spucken, schwärmt aber von einer Granate «hinten links.» (Video: 20 Minuten/ete)

Kasami funktioniert auf Anhieb

Wie weit nach vorne es tatsächlich reicht, wird sich zeigen. Aber mit dem FCB ist in dieser Saison wieder zu rechnen. «Wenn alle gesund bleiben und wir uns auf dem Platz noch besser finden, wird es wenige Mannschaften geben, die uns schlagen können», sagt Kasami, einer der beiden Spieler, die dem FCB direkt helfen sollen. Bei Kasami funktionierte es auch auf Anhieb.

Mein Tor ist Nebensache.» FCB-Torschütze Pajtim Kasami in St. Gallen

Der beste Sion-Torschütze (11 Tore) der letzten Saison wechselte zwar den Club, sein Lieblingsgegner blieb aber derselbe. In seinen 16 Spielen gegen die Ostschweizer erzielte Kasami acht Tore. So viele wie gegen keine andere Mannschaft in der Liga. So auch am Sonntag bei seinem Debüt in Rotblau. «Ich schiesse gegen jeden Gegner gerne ein Tor, aber wirklich wichtig waren nach der Quarantäne erst einmal die drei Punkte. Mein Tor ist Nebensache.»

Das 3:1 durch Kasami zählte aber erst nach Überprüfung des VAR. «Mit dem VAR musst du geduldig sein. Wichtig war, dass das Tor zählte, denn es war der Knackpunkt in diesem Spiel», sagt Kasami. Und auf die Frage, ob ihm der VAR gefällt, kam postwendend ein: «Ja, sehr!»

FCB-Trainer Ciriaco Sforza ist mit dem ersten Spiel nach der Quarantäne zufrieden. (Video: 20 Minuten/ete)

Das Warten auf das «tick tack»

Auf seine Leistung angesprochen, meint er: «Die war solid. Ich habe sicher noch viel Potenzial und bin noch nicht bei hundert Prozent.» Was auch nicht ungewöhnlich ist. 90 Tage bestritt Kasami keinen Ernstkampf. Sein letztes Spiel absolvierte er am 3. August beim 2:1-Sieg des FC Sion gegen Servette. Die fehlende Spielpraxis war dem Mittelfeldspieler, der im Kybunpark als Sechser auflief, auch anzusehen. In der 1. Halbzeit kamen lediglich 60 Prozent seiner Pässe an, aber mit Spieldauer kam er besser ins Spiel und liess dabei hin und wieder seinen möglichen Wert aufblitzen, den er künftig für den FCB haben kann.

Wir wissen, dass er Persönlichkeit hat.» FCB-Trainer Ciriaco Sforza über Kasami

«Die Mannschaft hat Pajtim sehr gut aufgenommen. Wir wissen, dass er Persönlichkeit hat, aber auch, dass er lange keine Spielpraxis hatte. Ich bin zufrieden, aber da ist noch mehr Potenzial», sagt Ciriaco Sforza über den Auftritt von Kasami. Es habe aber überall noch «Luft nach oben». «Zufrieden» ist auch der Spieler selbst mit seinen ersten 90 Minuten. «Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft, kenne alle meine Mitspieler. Aber es fehlen sicher noch ein paar Spiele, bis wir uns gefunden haben. Wenn es dann irgendwann ‹tick tack› macht, läuft alles automatisch.»