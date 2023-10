Wer legte Steinplatten auf die Gleise?

Zum Vorfall kam es am Lettackerweg in Riehen.

Auf der Eisenbahnstrecke in Riehen beim Lettackerweg auf Höhe des Friedhofs Riehen kam es am Freitag zu einer Störung des Eisenbahnverkehrs.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt ermittelt in einem skurrilen Fall: Am Freitag um 16.30 Uhr prallte der Zug der Linie S6 auf der Fahrt von Lörrach-Stetten nach Riehen beim Lettackerweg auf Höhe des Friedhofs Riehen in Gegenstände, die auf den Schienen lagen. Der Zugführer hatte noch versucht, den Zug rechtzeitig anzuhalten – vergeblich.