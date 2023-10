Basel: Unfall schickt Federer-Express in die Verletzungspause

Am Unfall beteiligt war der «Federer-Express». Die Frontscheibe des Trams wurde beschädigt.

Auf der Kreuzung beim St. Jakob Park und der St. Jakobshalle kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Lastwagen.

Im Bereich St. Jakob in Basel kollidierten ein Tram und ein Lastwagen.

Wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf Anfrage sagen, waren sowohl das Tram als auch der Lastwagen vom Zeughaus her in Richtung St. Jakob unterwegs. Der Lastwagen wollte auf der Kreuzung rechts abbiegen, als ihn das Tram von hinten erfasste. Die Frontscheibe des Trams wurde beschädigt, Verletzte gab es allerdings keine, so die Kantonspolizei Basel-Stadt.