Basel: Verwüsteter CBD-Shop – massive Schäden nach Gasverpuffung 

Eine massive Verpuffung hat einen CBD-Shop in Basel stark beschädigt. Am Morgen danach kann man die massiven Schäden gut erkennen.

Am Sonntagnachmittag kam es an der Feldbergstrasse in Basel zu einer heftigen Verpuffung in einem CBD-Shop. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt, rückten die Einsatzkräfte um kurz nach 15.30 Uhr aus.