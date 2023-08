Basel: Villa von Mayo-Erbe auf Markt – Preis erfahren nur Superreiche 

Versprochen wird den potenziellen Käuferinnen und Käufern ein «Höchstmass an Privatsphäre in einer wunderschönen und ruhigen Umgebung». Der Preis werde nur «solventen Kunden» mitgeteilt, wie die für den Verkauf zuständige Maklerin auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Wo das Bijou genau steht, wird ebenfalls «aus Diskretionsgründen» nicht kommuniziert.

Witwen-Villa

Doch die über hundertjährige Villa hatte prominente Bewohnerinnen und Bewohner. Den Bau der herrschaftlichen Liegenschaft hatte eine Frau in Auftrag gegeben: Tabitha Haerle-Metzler. Sie war die Witwe eines erfolgreichen Basler Wollhändlers. Das Haus im Style Classique, der französischen Variante des Barocks, war eines der ersten Häuser an der Bruderholzallee, wie es in einem Bezahlartikel der «Basler Zeitung» heisst.

In den 1950ern wechselte es dann in die Hände des Ehepaars Christine Thomi-Neyrink und deren Mann Paul Robert. Er ist einer der letzten Nachkommen, der direkt mit Thomi & Franck in Verbindung steht, der Basler Firma, die hinter Thomy Senf und Mayonnaise steht und diese erstmals in Tuben auf den Markt gebracht hat.