Basel: Wärmebilder zeigen, wie gross der Kühleffekt von Bäumen ist

Am Montagnachmittag nahm der Umweltverband Umverkehr an den verschiedensten Orten in der Stadt Bilder mit einer Wärmebildkamera auf und mass so die Temperaturunterschiede. Dieses Bild zeigt die Klingelbergstrasse.

Am Montagnachmittag kletterte die Temperatur in Basel an der Messstation Heuwaage bis auf 38,2 Grad. Am bislang heissesten Tag der Woche nahm der Umweltverband Umverkehr an den verschiedenen Orten in der Stadt Wärmebilder auf. Diese zeigen teils massive Temperaturunterschiede. «So lag die Oberflächentemperatur auf der schattenlosen Klingelbergstrasse bei 45 Grad, während es zur gleichen Zeit um die Ecke in der Bernoullistrasse angenehme 30 Grad waren», erklärt der Umweltverband in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Betonwüste Aeschenvorstadt war mit 51,1 Grad das heisseste Pflaster. Im Vergleich dazu war es im Schatten der Baumpromenade im Aeschengraben angenehme 23,6 Grad warm.