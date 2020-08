Zweiter Halbfinal-Einzug möglich

Basel will auch gegen Donezk alle überraschen

Im Viertelfinal der Europa League trifft der FCB heute in der Arena AufSchalke auf die Ukrainer. Er kann Historisches schaffen.

Die diesjährige Meisterschaft verlief für Basel enttäuschend: Ein dritter Platz hinter den Young Boys und St. Gallen. So schlecht war der FCB in der Super League zuletzt vor elf Jahren. Doch ab heute hat der Club beim Finalturnier der Europa League die Chance, seine Bilanz aufzubessern: Die Basler treffen im Viertelfinal auf Schachtar Donezk.

Allein das ist ein herausragender Erfolg nach den Diskussionen in den vergangenen Monaten. Und mit einem Erfolg nach 90 oder 120 Minuten können die Basler am Dienstag (21 Uhr) in Gelsenkirchen Historisches schaffen und zum zweiten Mal in ihrer Clubgeschichte in einen europäischen Halbfinal einziehen. «Wir sind stolz auf unseren bisherigen Weg und überzeugt, dass wir diesen Weg noch weiterführen können», sagt Aussenverteidiger Silvan Widmer.