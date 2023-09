Geofencing in Basel: Neue Sperrzonen für E-Scooter

In der Fussgängerzone wild abgestellte E-Trottis sind in Basel ein Ärgernis, das auch die Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller auf die Palme bringt.

Für E-Trottis werden in Basel neue virtuelle Zäune hochgezogen, in denen die Fahrzeuge weder gefahren noch parkiert werden dürfen.

«E-Trottis in Fussgängerzonen sind ein Ärgernis», sagt die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP). Insbesondere, wenn sie unsorgfältig abgestellt würden. Damit ist in Basel bald Schluss. Was bei der Roche, wo sich im Hochsommer die Trottis der Rheinschwimmer beinahe türmten, schon funktioniert, wird Mitte Oktober ausgeweitet. Mittels sogenanntem Geofencing werden weitere Sperrzonen in der Grossbasler Innenstadt errichtet. Dies machte Keller am Donnerstag auf Facebook bekannt.