Bereits beendet ist die andere Samstagspartie zwischen dem FC Sion und dem FC Luzern. Und wie sich zeigt: Die Aufwärtsspirale der Luzerner dreht sich weiter: Der FCL gewann auswärts in Sion 2:1. Nach zuletzt zwei Siegen und einer knappen Niederlage gegen Leader YB arbeiten sich die Innerschweizer damit weiter nach oben. Dank dem Triumph in Sion schieben sie sich in der Tabelle wenigstens über Nacht auf den siebten Rang.

Der andere Fabio – Sion-Coach Fabio Grosso – befindet sich mit seiner Mannschaft derweil definitiv in der Krise. Nicht nur hat sein Team soeben die vierte Niederlage in Folge kassiert, auch die Heimstärke gehört endgültig der Vergangenheit an. Zuvor hatte Sion im Tourbillon in dieser Saison noch nie verloren. Nun aber bleiben die Walliser mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen auf dem zweitletzten Rang sitzen.