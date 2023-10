Basel: Zwei BVB-Busse der Linie 30 kollidieren im Morgenverkehr

Am Dienstagmorgen ist es in Basel zu einem Crash zwischen zwei Bussen der Linie 30 gekommen. Dies berichtet eine News-Scout, die in einem der Busse gefahren ist. «Ein Bus überholte unnötig einen anderen, woraufhin die Fahrzeuge seitlich kollidierten», so die Betroffene. Ein Bild zeigt ein zerstörtes Busfenster, direkt daneben sitzen und stehen die Passagiere.