Per sofort – Nach Belästigungsvorwürfen – Baselbieter Chefredaktor hat gekündigt

Eine junge Basler Journalistin zeigte im April ihren ehemaligen Chef an. Er soll sie während ihres Praktikums sexuell belästigt haben. Der verantwortliche Verlag des Mediums hielt dennoch an dem Chefredaktor fest. Nun soll der Mann per sofort seinen Posten verlassen haben, wie der «Blick» berichtet. Laut der Zeitung habe der Mann bereits gestern gekündigt, um dem Verlag nicht mehr Schaden zu bereiten. Der verantwortliche Verlag bestätigte diese Information gegenüber 20 Minuten. Wie der CEO zu «Blick» sagte, habe der Chefredaktor diese Entscheidung getroffen, um weiteren Schaden vom Verlag abzuwenden. «Sollten die Vorwürfe von der Staatsanwalt bestätigt werden, ist das absolut zu verurteilen», so der CEO.