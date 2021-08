Hochglanzleben in Monaco - Baselbieter Finanztrickser wirbt trotz Strafverfahren munter um neue Kunden

Dabei inszeniert er gerne seinen Ferrari. Was er seinen potentiellen Kunden aber verschweigt: Gegen den Baselbieter läuft in der Schweiz ein Strafverfahren. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mitte Juli wagte der Baselbieter Finanztrickser den Neustart in Monaco. Mit einer frischen Webseite verkauft er Member Club Coachings für fast 3000 Euro, in denen er «alle nötigen Skills, um selbst auch ein erfolgreicher Trader zu werden», vermittelt. «Du lernst, wie du Gewinne optimierst und Verluste minimierst», verspricht er. In einem Imagefilm protzt er mit Uhren, Ferrari und einer Centurion Karte von American Express, deren Namen er auch für eigene Leistungen verwendet .