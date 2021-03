Chancenlos an der Urne blieb die Initiative des Komitees «Starke Schule beider Basel», die eine Reduktion der Kompetenzbeschreibungen in den Schullehrplänen forderte.

Das Baselbieter Stimmvolk segnete am Sonntag mit 85,4 Prozent Ja-Stimmen die Revision des Schwarzarbeitsgesetzes ab. Mit fast so grossem Mehr wurde auch das revidierte Arbeitsmarktsaufsichtsgesetz angenommen. Das überdeutliche Mehr freut die Regierung. «Damit erhält der Kanton im Vergleich zur heutigen Gesetzgebung deutlich mehr Handlungsfähigkeit sowie Steuerungskompetenz und kann die ihm gesetzlich übertragene Verantwortung für faire Arbeitsbedingungen auch wahrnehmen», lässt sich Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber zitieren.

Keine Verzögerung beim Lehrplan

Chancenlos an der Urne blieb die Initiative des Komitees «Starke Schule beider Basel», die eine Reduktion der Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen der Schule forderte. 66 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich dagegen aus. Die Annahme der Initiative hätte eine erhebliche zeitliche Verzögerung bis zur Inkraftsetzung des Lehrplans an den Sekundarschulen und Mehrkosten in Millionenhöhe zur Folge gehabt, warnte die Regierung.