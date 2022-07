Duggingen BL: Gemeinde erlässt Feuerwerkverbot, um «Klarheit zu schaffen»

In Duggingen ist dieses Jahr ziemlich sicher nichts mit Feuerwerk an der Bundesfeier.

Die Baselbieter Gemeinde Duggingen hat am Dienstag infolge der Trockenheit ein Feuerwerksverbot erlassen, das bis auf Widerruf gelte. Vorsorglich sei auch die Ausnahmeregelung für den 31. Juli und 1. August ausser Kraft gesetzt worden. Die Gemeinde begründet das Verbot damit, dass per Verfügung des Kantonalen Führungsstabs am Montag ein absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern verfügt worden sei.

Gemäss dieser Verfügung gelte auch für das Abbrennen von Feuerwerk ein Mindestabstand von 200 Metern. In einigen Orten, wie auch Duggingen befinde sich dieser Abstandsperimeter mitten in der Kernzone, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Die alten Häuser mit ihren trockenen Dachstühlen seien besonders brandgefährdet. «Eine fehlerhafte oder falsch abgeschossene Feuerwerksrakete, die in einem Dach landet, kann bei den derzeitigen Verhältnissen zu einem Grossbrand führen, vor allem in einem Dorfkern, wo die Häuser häufig aneinander gebaut worden sind», heisst es weiter.