Staatsanwaltschaft Baselland – Baselbieter Serien-Velodieb in Deutschland verhaftet

Am Donnerstag wurde auf Antrag der Baselbieter Staatsanwaltschaft ein mutmasslicher Velodieb in Untersuchungshaft genommen.

Am Donnerstag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ein 24-jähriger Mann in Untersuchungshaft genommen. Wie die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, steht er unter dringendem Verdacht, bei mehreren Einbruchdiebstählen Velos gestohlen zu haben. Der 24-jährige rumänische Staatsangehörige wurde Ende Oktober in Deutschland festgenommen. Er war damals mit seinem Auto und einem mit Velos beladenen Anhänger in Richtung der deutsch-tschechischen Grenze unterwegs. Die gemeinsamen Ermittlungen der zuständigen deutschen Behörden und der Baselbieter Polizei ergaben, dass die Velos auf dem Anhänger mit einem Einbruch in ein Baselbieter Velogeschäft zusammenhängen. Damals waren bei dem Einbruch mehrere Velos aus dem Laden entwendet worden.