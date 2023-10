Baselland«Beste Freundin» veruntreute Spenden für Bestattung

Ihre Freundin, die die Sammlung organsierte, plagten aber selbst finanzielle Sorgen. In der Folge veruntreute sie Teile der Spenden und wurde nun per Strafbefehl von der Baselbieter Staatsanwaltschaft verurteilt.

Das Crowdfunding war ein voller Erfolg. Innert eines Monats kamen fast 12’000 Franken zusammen, um der Verstorbenen eine Bestattung im Friedwald zu finanzieren – in jenem Friedwald, in dem schon ihre Eltern ihre letzte Ruhe fanden. Das sei ihr letzter Wunsch gewesen. Die Geldsammlung organisiert hatte die «beste Freundin» der Baselbieterin, die am 5. Dezember 2022 verstorben war. Sie hatte sich im Alter von 41 Jahren das Leben genommen.

«Ich kenne sie seit über 20 Jahren. Wir haben zusammen gewohnt und waren da füreinander in guten und schlechten Phasen des Lebens», schrieb sie zur Kampagne auf der Plattform Gofundme. Spendenaufrufe platzierte sie mit herzergreifenden Botschaften auch in den sozialen Medien. 97 Personen haben sich in der Folge finanziell an der Kampagne beteiligt.