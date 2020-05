Kanton prescht vor

Baselland hebt Notlage auf

Ab dem 1. Juni ist im Kanton Baselland wieder Normalbetrieb. Die Regierung hebt die kantonale Notlage per Ende Mai auf. Damit stoppen auch die Soforthilfen für die Wirtschaft.

Am 15. März rief der Baselbieter Regierungsrat die Notlage im Kanton aus.

Per 31. Mai 2020, 24.00 Uhr wird für den Kanton Basel-Landschaft die «Notlage» aufgehoben. Dies teilte die Kantonsregierung am Dienstag mit. Auf den gleichen Zeitpunkt hin wird der kantonale Pandemieplan deaktiviert und die Aufgaben des Kantonalen Krisenstabs werden in die ordentlichen Verwaltungsstrukturen überführt. Der Regierungsrat hat zudem verschiedene Aufträge erteilt, um Massnahmen vorzubereiten, die das künftige «Leben mit COVID-19» unterstützen.