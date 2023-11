Baselland: Kurkuma-Produkte mit falschen Versprechen verkauft

Ein Baselbieter Onlineshop hatte damit geworben, Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen , welche eine behandelnde oder gar heilende Wirkung haben sollten. Anders als andere Nahrungsergänzungsmittel würden seine zu fast 100 Prozent vom Körper aufgenommen werden. Bei den Produkten handelt es sich um Kurkuma-, Vitamin- oder Weihrauch-Tropfen, die für 30 bis 70 Franken pro 30 Milliliter-Fläschchen verkauft werden. Gesundheit hat schliesslich ihren Preis. Und seine Produkte pries der Betreiber des Webshops mit vollmundigen Versprechen an.

«Hochwirksamer Immunbooster in jedem Tropfen» oder «Weihrauch hemmt Entzündungen und aktiviert Entzündungsauslöser» pries er die Produkte an um die Kunden davon zu überzeugen, dass die Mittel tatsächlich eine heilende Wirkung hätten. Er ging so weit, dass er behauptete, seine Kurkuma-Tropfen hätten einen Patienten nach sechs Monaten gar vom Lungenkrebs geheilt. Nebst weiteren, irreführenden Produktbeschreibungen, verstiess der Mann auch gegen das Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände.