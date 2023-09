Baselland: Polizist gab heikle Informationen an Dritte weiter

Wie aus einem rechtskräftigen Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft hervorgeht, hat der Polizist in sicher neun Fällen Abfragen für Dritte in Polizeidatenbanken getätigt.

«Das war doch die Karatelehrerin meines Sohnes in der Todesanzeige. Kannst du mir sagen, unter welchen Umständen sie gestorben ist?» Für seinen guten Bekannten, der in Basel ein Hotel führte, stellte der 40-jährige Baselbieter Polizist einige Nachforschungen an. So konnte er ihm am 12. August 2020 dann mitteilen, wo die Leiche der Frau gefunden wurde, was die vorläufige Hypothese der ermittelnden Person zur Todesursache war und dass eine Obduktion angeordnet wurde.