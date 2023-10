Baselland: «Wähle sie nicht» – Grossmutter stellt sich offen gegen Enkelin

Marie Regez (zweite von links) empfiehlt sie in einem offenen Brief zur Nicht-Wahl. Die altgediente SP-Politikerin erhielt 2022 für ihr Engagement für Geflüchtete den Freiwilligenpreis der Baselbieter Regierung.

Im Baselbiet lacht Sarah Regez von fast jeder Strassenlaterne und empfiehlt sich zur Wahl in den Nationalrat am 22. Oktober. Wer die 29-jährige SVP-Politikerin aus Sissach garantiert nicht wählen wird, ist ihre Grossmutter Marie Regez. Die Arlesheimerin war lange für die SP im Gemeinderat und engagiert sich seit Jahren für sozial Benachteiligte in ihrem Dorf. Für ihr Engagement in der Freiwilligen Begleitgruppe für Geflüchtete wurde sie vergangenes Jahr mit dem Freiwilligenpreis der Baselbieter Regierung geehrt.