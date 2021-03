Während rund fünf Monaten galt in Basel-Stadt ein striktes Prostitutions-Verbot. Wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilte, hebt er das strenge Regime auf den 1. April wieder auf und gleicht es an die aktuell geltenden Bundesregeln an. Denn: Das Sexgewerbe in Basel hat sich in die Illegalität verlagert. Das rühre auch daher, dass sich die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in einer prekären Situation befänden.