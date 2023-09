Herbst-Trend. Basics wie Jeans und Trenchcoat sind gefragt wie nie

Stiller Luxus bei Gucci & Co.

Während im Sommer Stars wie Irina Shayk in transparenten Kleidchen über den Roten Teppich schritten, machten sich gleichzeitig Gegentrends breit: Bei der Old-Money-Ästhetik dreht sich alles um Looks, die so aussehen, als kämst du gerade frisch vom Elite-Internat. Gefragt sind Zweiteiler, weisse Leinenhemden und klassische Eleganz. Looks, von klassischen Styles inspiriert, finden sich auch auf den Runways der grossen Modehäuser wieder.