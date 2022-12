Basil Eidenbenz besucht mit Tochter von Emma Thompson den Zürcher Weihnachtsmarkt

1 / 6 Prominenter Besuch am Bellevue: Schauspielerin Gaia Wise besuchte diese Woche das Weihnachtsdorf am Sechseläutenplatz. Instagram/gaiawise_ Das verriet sie in einem neuen Instagram-Post. Instagram/gaiawise_ Die 23-Jährige war allerdings nicht allein in der Schweiz zu Besuch. Mit dabei war ihr Freund Basil Eidenbenz. imago images/Future Image

Warm eingepackt mit Fellmütze auf dem Kopf und Glühwein in der Hand zeigt sich Schauspielerin Gaia Wise auf ihrem neuesten Instagram-Foto. Im Hintergrund zu sehen: der Sechseläutenplatz und die Zürcher Oper. Die Tochter der britischen Schauspielerin Emma Thompson (63) befindet sich aktuell in der Schweiz und geniesst hierzulande die Vorweihnachtszeit.

Alleine schlendert die 23-Jährige allerdings nicht durch die geschmückten Strassen Zürichs. Mit ihrem Freund Basil Eidenbenz hat Gaia direkt ihren persönlichen Stadtführer an der Seite, wie ihr Instagram-Post verrät. «Danke, Basil Eidenbenz, dass du mich herumgeführt hast. Ich liebe dich», bedankt sich Gaia unter ihrem Post. Der 29-Jährige ist gebürtiger Zürcher und kennt sich daher natürlich bestens in der Stadt aus.

Auf den drei veröffentlichten Aufnahmen ihres Sightseeing-Trips, zeigt sie sich also nicht nur am Weihnachtsdorf am Bellevue, sondern auch lächelnd vor der Kulisse des Zürisees. Auf dem letzten Bild ist Wise im Zug zu sehen, ihr Kopf lehnt gemütlich am Fenster.

Total verliebt

Im Juli 2022 sah man das Paar erstmals zusammen in der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten das Musical «Sister Act: The Musical» in Hammersmith, West London. «Sie konnten die Finger nicht voneinander lassen», zitierte die «Daily Mail» damals einen Augenzeugen aus dem Publikum. Zuvor war Gaia mit dem schottischen Schiffsingenieur Daniel Kent, der an einer der spektakulärsten Superjachten der Welt arbeitet, liiert.

Basil Eidenbenz lebt seit ungefähr zehn Jahre in London und pendelt regelmässig zwischen der britischen Hauptstadt, Berlin – wo er häufig arbeitet – und Zürich. International bekannt wurde der Schweizer durch seine Rolle in dem Netflix-Hit «The Witcher». Zudem war er im oscarprämierten «The Favourite» neben Rachel Weisz und Emma Stone zu sehen. Seine Karriere startete Eidenbenz 2009 in der SRF-Jugendserie «Best Friends». Nach einem Besuch der Zürcher European Film Actor School zog es ihn fürs Schauspielstudium nach London.

Weiterer Netflix-Star war da

Erst letztes Wochenende war der «365 Days»-Star Michele Morrone mit seiner Zürcher Freundin Moara Sorio am Zürcher Weihnachtsmarkt am Bellevue und auf dem Sechseläutenplatz. Dabei wurden sie von aufmerksamen Fans gesichtet. Ein Video von ihrem Ausflug wurde direkt auf Tiktok veröffentlicht.