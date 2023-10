Basilikum: Schneiden statt zupfen

Ein Töpfchen mit einer Basilikum-Pflanze in der Küche sieht nicht nur hübsch aus, sondern sorgt auch für eine stets frische Garnitur auf dem Tomatensalat oder als Gewürz in der Suppe, im Curry oder auf deiner Pasta. Die folgenden Tipps können dafür sorgen, dass dein Basilikum ewig lebt. So viel schon vorweg: Wie du dein Basilikum erntest, ist entscheidend!

1. Umtopfen

Ein gekauftes Basilikum hat oft zu wenig Platz in seinem Töpfchen. Es lohnt sich also, die Pflanze direkt in ein grösseres Gefäss umzutopfen. Am besten verwendest du einen Tontopf sowie lockere, nährstoffreiche Erde.

2. Standort

Basilikum mag es sonnig und hell und fühlt sich zum Beispiel auf dem Fenstersims sehr wohl. Wird es allerdings richtig heiss, sollte er zwischendurch aus der Sonne genommen werden. Unter 16 Grad ist es ihm zu kalt und die Chancen, dass dein Pflänzchen bald eingeht, sind gross.

Am Fenster gefällt es dem Basilikum – solange es nicht zu heiss wird. Unsplash/Harry Grout

3. Giessen

Basilikum braucht regelmässig Wasser, am besten giesst du ihn täglich. Allerdings verträgt er Staunässe gar nicht. Also unbedingt darauf achten, dass du ihn nicht zu sehr wässerst. Ausserdem sollten die Blätter dabei nicht nass werden, weil das Pilzbefall begünstigen kann. Du kannst die Erde auch befeuchten, indem du das Wasser in den Untersetzer giesst.

4. Ernten

Der beste Teil und gleichzeitig einer der wichtigsten Punkte: Du willst Basilikum ernten? Auf keinen Fall solltest du nun einfach wahllos ein paar Blätter abzuzupfen. Denn dadurch werden die Stiele immer kahler – bis irgendwann gar nichts mehr wächst. Stattdessen solltest du systematisch vorgehen. Zuerst kannst du die untersten Blätter verwenden. Sie sind oft gross und saftig. Und indem du sie erntest, verhinderst du, dass sie mit der feuchten Erde in Berührung kommen, was allenfalls einen Pilzbefall begünstigen kann.

Schneiden statt Zupfen: So verhinderst du kahle Triebe und dein Basilikum wächst buschiger. Getty Images

Dann kannst du die längsten Stiele von der Spitze her abschneiden. Damit verhinderst du, dass das Basilikum Blüten bildet – und so schneller verwelkt. Wenn du schneidest, setzt du am besten direkt über einem Blattpaar an, damit sich daraus neue Triebe bilden können. Erkennst du, dass dein Basilikum doch einmal zum Blühen ansetzt, solltest du diesen Trieb sofort abschneiden.