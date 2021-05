Basel Tourismus bietet «Traumjob» - «Basiskenntnisse im Chillen erfordert»

«Probetourist*in gesucht, 100%, befristet.» Mit einem am Mittwoch aufgeschalteten Jobinserat bewirbt Basel Tourismus Basel als Ferienort. «Basel sucht Ferientalente, die nach langer Reisepause wieder das Erlebnis suchen», heisst es weiter im Stellenbeschrieb. Interessierte Personen benötigen laut dem Inserat als Voraussetzung unter anderem «Grundkenntnisse des guten Benehmens in Bars und Restaurants» und einen «ausgeprägten Orientierungssinn in Museen» sowie «Basiskenntnisse im Chillen und Flanieren an fliessenden Gewässern». Als Gewinn winken zwei Übernachtungen in einem Viersternehotel, ein Museumspass, Eintritt in den Basler Zolli und ein Shoppinggutschein im Wert von 500 Franken.