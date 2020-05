Mehr als eine Doku

Basketball-Ikone Jordan dribbelt jetzt auf Netflix

Der Hype und die Vorfreude auf die neue Netflix-Doku über Basketball-Legende Michael Jordan sind gross. Und das zu Recht.

Jordan und die Chicago Bulls holten ihre sechs Meisterschaften in der NBA in den 90ern zu einer Zeit, als wohl nicht einer der heutigen Nachwuchsbasketballer in der Schweiz schon geboren war – und die Qualität der verfügbaren Clips auf Youtube ist auch eher überschaubar.