Basketball-Star Brittney Brittney Griner kommt frei – für den «Händler des Todes» Viktor Bout

Gefangenenaustausch : Basketball-Star Brittney Griner kommt frei – für den «Händler des Todes»

Die US-Basketballerin Brittney Griner kommt durch einen Gefangenenaustausch mit Russland frei. Im Gegenzug kommt der Waffenhändler Viktor Bout frei.

1 / 7 Brittney Griner sitzt seit Februar in Russland in Haft. REUTERS Im Tausch mit Griner kommt Waffenhändler Viktor Bout frei. REUTERS Viktor Bout wurde im Jahr 2010 verhaftet. AFP

Darum gehts Die in Russland inhaftierte Brittney Griner kommt frei.

Die Basketballerin wurde im Februar in einem Moskauer Flughafen verhaftet.

Der russische Waffenhändler Viktor Bout kommt als Tausch frei.

Russland hat nach Angaben aus US-Regierungskreisen den Basketballstar Brittney Griner im Rahmen eines Gefangenenaustausches freigelassen. Im Gegenzug autorisierte US-Präsident Joe Biden die Freilassung des russischen Waffenhändlers Viktor Bout, einst bekannt als «Händler des Todes». Ein weiterer Amerikaner in russischer Haft, Paul Whelan, muss dagegen weiter auf seine Freilassung warten.

«Gerade habe ich mit Brittney Griner gesprochen.Sie ist sicher. Sie sitzt in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause», schrieb Biden am Donnerstag bei Twitter. Dazu veröffentlichte der US-Präsident zwei Fotos. Auf einem telefoniert er den Angaben zufolge mit Griner, auf dem anderen hält er ihre Ehefrau Cherelle Griner in den Armen. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris ist auf den Bildern zu sehen.

Die zweimalige Olympia-Goldmedaillengewinnerin Griner war im Februar – kurz vor Beginn der russischen Invasion in die Ukraine – bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden worden waren. Ihre Verteidigung erklärte, sie habe Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommen. Im August wurde Griner wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihre Berufung gegen das Urteil scheiterte im Oktober. Zuletzt hiess es Anfang November, sie solle in eine Strafkolonie verlegt werden.

Bout wurde 2012 in den USA wegen Terrorvorwürfen zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Er soll versucht haben, Waffen im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar, darunter Boden-Luft-Raketen, für den Abschuss amerikanischer Hubschrauber zu verkaufen.

US-Marine weiterhin in Kreml-Haft

Mit der Freilassung von Griner gerät auch der Fall von Paul Whelan wieder in den Fokus. Der us-amerikanische Staatsbürger stand früher als Marine-Soldat im Dienste der US Army . Im Jahre 2018 wurde er in einem Moskauer Hotel verhaftet, die russischen Behörden warfen ihm damals Spionage vor. Whelan stritt die Vorwürfe seither konstant und vehement ab. Im Juni 2020 verurteilte ihn ein Gericht zu einer Haftstrafe von 16 Jahren, die Vereinigten Staaten bezeichneten den Prozess damals als unfair. Whelan fühlt sich von der US-Regierung zunehmends alleingelassen, wie sein Bruder im April im Rahmen eines Interviews mit CNN sagte. «Ich werde seit 40 Monaten aufgrund eines erfundenen Spionage-Vorwurfs festgehalten. Wieso tut die US-Regierung nicht mehr, um mich freizukriegen?» fragt sich Whelan. Mit dem Gefangenenaustausch, bei dem ein berüchtigter Waffenhändler gegen die Basketballerin, die damals wegen der Einfuhr von Cannabis nach Russland verhaftet worden war, eingetautscht wurde, dürfte das Unverständnis des US-Veterans weiter anwachsen.

