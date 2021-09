NBA : Basketball-Star LeBron James lässt sich doch noch impfen

Vor Saisonstart war er noch skeptisch, was die Impfung anbelangte. Mittlerweile hat sich der 36-Jährige aber dafür entschieden. Sowie auch 90 Prozent aller Spieler der NBA.

Basketball-Superstar LeBron James hat seine Meinung geändert und sich gegen das Coronavirus impfen lassen. «Nachdem ich meine Recherchen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, es ist nicht nur das Beste für mich, sondern auch für meine Familie und Freunde. Deswegen habe ich entschieden, das zu tun», sagte der 36 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers am Dienstag (Ortszeit). Als Handlungsempfehlung für Fans oder andere Spieler aus der besten Basketball-Liga der Welt wollte er seinen Entschluss nicht verstanden wissen: «Aber ich spreche nicht über andere Leute und was sie tun sollten. Ich spreche für mich.»

Einzige Ungeimpften bei den Lakers

In der vergangenen Saison hatte Nationalspieler Dennis Schröder in einem Gespräch mit Journalisten gesagt, er selbst und James seien die einzigen nicht geimpften Spieler im Kader des NBA-Rekordmeisters. James sagte bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz in Los Angeles, er sei «skeptisch» gewesen. Schröder spielt nicht mehr für die Lakers und ist in der kommenden Saison für die Boston Celtics aktiv. Ob der 28-Jährige inzwischen geimpft ist, ist nicht öffentlich bekannt.