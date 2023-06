Mikroplastik: Konzentration im Rhein bei Basel am grössten

Punkto Mikroplastik ist Basel der Abfluss der Schweiz. Der Rhein ist am stärksten belastet, da er alle Abfälle transportiert, die aus den anderen Deutschschweizer Grossstädten in die Reuss, Limmat und Aare gelangten.

1 / 5 Wer hier schwimmt, schwimmt meist mit einem Kunststoff-Wickelfisch. Aber auch im Wasser schwimmt in Basel am Rhein viel Kunststoff mit. © nicole pont / Tamedia AG Gemäss einem neuen Modell der Empa, mit dem sich erstmals die Mikroplastik-Konzentration in Schweizer Gewässern berechnen lässt, ist die Belastung im Rhein bei Basel am grössten. Empa Das hat mit der Aare zu tun. Diese sammelt den Mikroplastik-Zufluss aus drei der grössten Schweizer Städte, Bern, Zürich und Luzern. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Schweizer Gewässer sind teilweise stark mit Mikroplastik belastet.

Ein Modell der Empa zeigt nun erstmals die Mikroplastik-Konzentration in Schweizer Flüssen und Seen.

Die meisten Plastikpartikel gelangen demnach bei Grossstädten ins Wasser.

Ab Koblenz ist der Rhein rot. Vom praktisch unbelasteten Gewässer, das weniger als 6,25 Gramm Mikroplastik pro Kubikmeter mitführt, wird er zum schwer belasteten Fluss mit einer Konzentration von mehr als 50 Gramm pro Kubikmeter. Und wer ist schuld? Die Zürcher, die Berner und die Luzerner. Dies geht aus einem neuen Bericht der Empa hervor. Das interdisziplinäre Forschungsinstitut der ETH für Materialwissenschaft und Technologieentwicklung hat erstmals ein Modell entwickelt, mit dem sich die Konzentration von Mikroplastik in Schweizer Gewässern berechnen lässt.

Bekannt ist: Jährlich gelangen rund 14’000 Tonnen Plastik in Schweizer Böden und Gewässer, ein Teil davon wird zu Mikroplastik, etwa durch Abrieb von grösseren Plastikstücken, aus Kosmetika oder Kunstfaserkleidung. Als Mikroplastik zählen Stückchen unter fünf Millimeter Grösse. Aufgrund seiner geringen Grösse gelangt Mikroplastik besonders leicht in die Gewässer. Gemäss Empa landen rund 15 Tonnen der kleinen Partikel jährlich in Seen und Flüsse. Die Konzentration im Wasser zu messen, sei aber kein einfaches Unterfangen.

Dafür würden Messungen allein auch nicht ausreichen, so die Empa-Forscher David Mennekes und Bernd Nowack. Sie haben für das Bundesamt für Umwelt (Bafu) ein Modell entwickelt, das die Konzentration von Mikroplastik in Gewässern in der ganzen Schweiz vorhersagen kann. «Damit lässt sich ausserdem abschätzen, welchen Effekt Verhaltensänderungen oder staatliche Massnahmen auf die Konzentrationen von Mikroplastik haben», wird Nowack zitiert.

Die Aare sammelt am meisten

Als Grundlage dienen die sieben häufigsten Kunststoffe, von denen bekannt ist, wo und in welchen Mengen sie in die Umwelt freigesetzt werden. Etwa, weil sie als Landwirtschaftsfolien zum Einsatz kommen. Wenig überraschend bestehen die besonders hohen Belastungen flussabwärts von Grossstädten. Am meisten Mikroplastik enthält der Rhein bei Basel. Hier fliessen gemäss Empa-Modell jährlich rund viereinhalb Tonnen Richtung Deutschland ab.

Das ist aber nicht dem Abrieb der Wickelfische geschuldet, mit denen die Bebbi im Rhein baden gehen. Die hohe Mikroplastik-Konzentration kommt vor allem aus der Aare, die zusammen mit ihren Zuflüssen Reuss und Limmat drei der grössten Schweizer Städte entwässert. Bereits im roten Stadium fliesst die Aare dann bei Koblenz in den Rhein und führt dabei so viel Mikroplastik mit, dass der Rhein auf der Empa-Karte von der zweittiefsten Belastungskategorie in die höchste springt.