Nadine Hubers löscht alle Fotos ihrer Tochter Kalisha von Instagram

Von nun an wolle sie nur noch Bilder posten, auf denen ihre Tochter entweder gar nicht oder lediglich von hinten zu sehen ist.

So möchte sie ihr Kind besser im Netz schützen – etwa vor Pädophilie. Ein skurriles Ereignis mit einer fremden Frau auf einem Parkplatz sowie eine Unterhaltung mit einer Polizistin haben die 45-Jährige zu der Entscheidung bewegt.

So möchte sie die Privatsphäre der Dreijährigen schützen und verhindern, dass die Fotos von ihr in falsche Hände geraten könnten.

Ihre Entscheidung begründet die Influencerin so: «Kalisha hat ein Recht auf Privatsphäre und ein Recht am eigenen Bild. Sie hat sich ja nicht selbst dazu entschieden, auf Instagram gezeigt zu werden.» Gestört habe es die Dreijährige zwar nie, gefilmt oder fotografiert zu werden. «Sie fand es sogar lustig, Clips und Bilder aufzunehmen und immer wieder anzuschauen», so Nadine. Dennoch sei es nun ein wichtiger und notwendiger Schritt gewesen, die gemeinsamen Bilder mit ihr zu löschen. Wie kam es zu dieser plötzlichen Kehrtwendung?