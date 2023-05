Basel : «Irgendwie… naja» – das Internet lacht über neue Polizeiuniform

Durch die Verarbeitung von Funktionsstoffen sind die neuen Uniformen schnelltrocknend, atmungsaktiv und geruchshemmend. Ausserdem wurde an vielen Orten mit elastischen Stoffen gearbeitet, um eine hohe Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, heisst es von Seiten der Polizei.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt kündete auf Facebook die Ausmusterung ihrer Uniformen an. Die rund 700 Korpsmitglieder würden ab dem 30. Mai nach und nach mit der neuen Ausrüstung ausstaffiert. Laut einer begleitenden Medienmitteilung solle die Umrüstung ab Mitte Juli abgeschlossen und alle Einsatzkräfte mit der neuen Uniform auf den Strassen Basels unterwegs sein.

Die neue Uniform bestehe, wo immer möglich, aus Funktionsstoffen, die «schnelltrocknend, atmungsaktiv und geruchshemmend» seien. Ausserdem sei an vielen Orten elastischer Stoffen verarbeitet worden, um eine hohe Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Weiter stünden den Beamten und Beamtinnen erstmals sinnvolle, an die unterschiedlichsten Wettersituationen anpassbare Kleidungsstücke zur Verfügung.

Der umstrittene Bobby-Helm

Vor allem eines der Kleidungsstücke regt in der Kommentarspalte auf Facebook zur Diskussion an: der Bobby-Helm. Dieser würde laut Medienmitteilung «bei repräsentativen Einsätzen – wie beispielsweise an der Fasnacht» getragen werden. Alternativ könnte auch die neue Schirmmütze angezogen werden.