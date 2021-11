Zerbrochene Scheiben – Basler Chaoten attackieren Polizeifahrzeug mit Steinen

In Luzern kam es in Zusammenhang mit dem Super-League-Match zu diversen Ausschreitungen.

Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kam es am Sonntagnachmittag rund um das Super-League-Spiel FC Luzern gegen FC-Basel zu diversen Ausschreitungen. Auf dem Weg zum Stadion griffen mehrere Personen der Basler Fan-Fraktion ein Fahrzeug der Luzerner Polizei an. Sie warfen mit Steinen auf das Fahrzeug, in dem sich mehrere Polizistinnen und Polizisten befanden. Verletzt wurde niemand. Bei dem Fahrzeug jedoch gingen Scheiben zu Bruch.